Туск відреагував на заклик Дуди до США розмістити ядерну зброю в Польщі

Польський прем’єр Дональд Туск відреагував на озвучений президентом Анджеєм Дудою заклик до США розмістити свою ядерну зброю на польській території.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Туска наводить Polsat News.

Журналісти попросили Туска прокоментувати слова Дуди, який казав, що американська ядерна зброя у Польщі може стати фактором стримування проти будь-якої майбутньої російської агресії.

"Я б дуже хотів, щоб ми формували певні очікування, коли робимо це публічно, тоді, коли ми впевнені, обґрунтовано впевнені, що такі заклики знайдуть аудиторію і адресат – у цьому випадку адміністрація США, президент Дональд Трамп – готовий позитивно на них відреагувати", – відповів прем'єр Польщі.

Згодом він додав, що "такого роду питання" краще вирішувати стримано і не через інтерв'ю для преси.

"Я ціную зусилля президента Дуди, бо переконаний, що ним керувала лише добра воля і бажання зміцнити польську державу", – зазначив Туск.

Як казав Дуда, "очевидно", що президент Дональд Трамп міг би передислокувати американські ядерні боєголовки, що розміщуються в Західній Європі або США, до Польщі.

Цю пропозицію, за словами польського лідера, він нещодавно обговорював з Кітом Келлогом, спеціальним посланником США з питань України та Росії.

Дуда сподівається відродити проєкт спільного використання ядерної зброї, який він безуспішно презентував адміністрації колишнього президента Джо Байдена у 2022 році.