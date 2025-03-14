Румунська федерація боксу каже, що одіозна Шошоаке вигадала привід прийти до ЦВК в рукавицях

У Румунській федерації боксу заперечили слова одіозної політикині Діани Шошоаке про те, що її нібито обрали почесною головою організації – чим вона пояснила свою появу під ЦВК для реєстрації кандидаткою у президенти у боксерських рукавицях.

Як повідомляє Digi24, про це на сторінці федерації у Facebook заявив її керівник Василе Ките.

Від імені організації він заперечив заяву Шошоаке, що її нібито обрали почесним президентом федерації боксу. Він також зауважив, що цю роль зараз обіймає видатний боксер Міхай Леу, який активно брав участь у змаганнях у 90-х роках.

Керівник організації додав, що федерація не бере та не братиме участі у будь-чиїх політичних кампаніях.

Нагадаємо, у четвер Діана Шошоаке прийшла подавати заявку на реєстрацію кандидаткою у президенти, одягнувши боксерські рукавиці.

Тоді ж вона заявила, що її нібито нещодавно обрали почесним президентом Румунської федерації боксу.

Діана Шошоаке відома численними скандальними заявами та вчинками.

Її вивели з одного із засідань Європарламенту, де вона криками перебивала іншу депутатку, скандувала "Віримо в Бога" і тримала ікону. Ще вона відзначилася промовою з вигаданими фактами про "мільйон румунів" в Україні, яким "не дають говорити і молитися".

Також вона привернула увагу тим, що похвалила румунського диктатора Чаушеску.

Шошоаке хотіла балотуватися на президентських виборах 2024 року (перший тур яких у підсумку скасували), але суд вирішив, що особа з такими поглядами не може претендувати на найвищу посаду.



