Румынская федерация бокса говорит, что одиозная Шошоаке придумала повод прийти в ЦИК в перчатках

В Румынской федерации бокса опровергли слова одиозного политика Дианы Шошоаке о том, что ее якобы избрали почетным председателем организации – чем она объяснила свое появление под ЦИК для регистрации кандидатом в президенты в боксерских перчатках.

Как сообщает Digi24, об этом на странице федерации в Facebook заявил ее руководитель Василе Кыте.

От имени организации он опроверг заявление Шошоаке, что ее якобы избрали почетным президентом федерации бокса. Он также отметил, что эту роль сейчас занимает выдающийся боксер Михай Леу, который активно участвовал в соревнованиях в 1990-х годах.

Руководитель организации добавил, что федерация не участвует и не будет участвовать в чьих-либо политических кампаниях.

Напомним, в четверг Диана Шошоаке пришла подавать заявку на регистрацию кандидатом в президенты, надев боксерские перчатки.

Тогда же она заявила, что ее якобы недавно избрали почетным президентом Румынской федерации бокса.

Диана Шошоаке известна многочисленными скандальными заявлениями и поступками.

Ее вывели из одного из заседаний Европарламента, где она криками перебивала другого депутата, скандировала "Верим в Бога" и держала икону. Еще она отличилась речью с вымышленными фактами о "миллионе румын" в Украине, которым "не дают говорить и молиться".

Также она привлекла внимание тем, что похвалила румынского диктатора Чаушеску.

Шошоаке хотела баллотироваться на президентских выборах 2024 года (первый тур которых в итоге отменили), но суд решил, что лицо с такими взглядами не может претендовать на высший пост.