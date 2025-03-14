В Берлине сгорели четыре Tesla: полиция не исключает политический мотив

В ночь на 14 марта в Берлине подожгли четыре автомобиля Tesla, правоохранители не исключают политический мотив.

Об этом сообщила в полиция города, передает dpa , пишет "Европейская правда".

Правоохранители рассказали, что четыре пожара начались с интервалом примерно в полчаса в разных районах города. Еще пять автомобилей были повреждены.

"Все автомобили сгорели полностью", – рассказали в полиции.

Фото: dpa

Немецкие правоохранители не исключают политический мотив поджога четырех автомобилей Tesla. Сейчас департамент государственной безопасности государственной криминальной полиции проводит расследование.

Фото: dpa

Фото: dpa

Стоит обратить внимание, что в течение последних месяцев, критика в адрес исполнительного директора Tesla Илона Маска значительно усилилась. Это произошло после того, как он начал работать на президента США Дональда Трампа и отличился большим количеством одиозных заявлений.

В частности напомним, недавно глава МИД Польши Радослав Сикорский, что страна будет вынуждена искать другого поставщика, если компания SpaceX покажет себя ненадежным провайдером спутниковой связи Starlink.

Поводом стали заявления Маска, что украинская линия фронта обвалится, если он отключит Starlink.

После этого Маск заявил, что никогда не отключит сеть Starlink для украинских военных, пусть он и не согласен с политикой Украины.

В феврале фасад офиса компании Tesla в пригороде Парижа обрызгали коричневой жидкостью, что вероятно стало акцией в ответ на высказывания и действия Маска.