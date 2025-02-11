Укр Рус Eng

Фасад офісу Tesla під Парижем обляпали коричневою рідиною

Новини — Вівторок, 11 лютого 2025, 13:44 — Марія Ємець

Фасад офісу компанії Tesla у передмісті Парижа у ніч проти вівторка обляпали коричневою рідиною, що ймовірно є акцією у відповідь на висловлювання та дії американського мільярдера Ілона Маска. 

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Співробітники офісу Tesla у північному передмісті Парижа Сен-Уан вранці у вівторок побачили на вікнах і фасаді будівлі сліди коричневої рідини.

 BFMTV/RMC Sport

У компанії повідомили, що сповістили про інцидент правоохоронні органи та очікують на розслідування. 

Реклама:

Це вже не перша подібна акція у Європі за останній час – після того, як на заході з нагоди інавгурації президента США Дональда Трампа Ілон Маск підняв руку в жесті, який в інтернеті порівняли з нацистським вітанням.

 На початку лютого автосалон Tesla у Гаазі в Нідерландах розмалювали антинацистськими гаслами і свастиками.

У Німеччині активісти за допомогою проєктора висвітили на стіні заводу Tesla зображення Маска з його скандальним жестом.

В уряді Польщі закликали громадян не купувати Tesla через заяви Маска.

Читайте також: Альтернатива для Ілона Маска: навіщо соратник Трампа втручається у німецькі вибори.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Франція США
Реклама: