Фасад офісу Tesla під Парижем обляпали коричневою рідиною

Фасад офісу компанії Tesla у передмісті Парижа у ніч проти вівторка обляпали коричневою рідиною, що ймовірно є акцією у відповідь на висловлювання та дії американського мільярдера Ілона Маска.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".



Співробітники офісу Tesla у північному передмісті Парижа Сен-Уан вранці у вівторок побачили на вікнах і фасаді будівлі сліди коричневої рідини.

BFMTV/RMC Sport

У компанії повідомили, що сповістили про інцидент правоохоронні органи та очікують на розслідування.

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Це вже не перша подібна акція у Європі за останній час – після того, як на заході з нагоди інавгурації президента США Дональда Трампа Ілон Маск підняв руку в жесті, який в інтернеті порівняли з нацистським вітанням.

На початку лютого автосалон Tesla у Гаазі в Нідерландах розмалювали антинацистськими гаслами і свастиками.

У Німеччині активісти за допомогою проєктора висвітили на стіні заводу Tesla зображення Маска з його скандальним жестом.

В уряді Польщі закликали громадян не купувати Tesla через заяви Маска.

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