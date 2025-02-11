Фасад офісу Tesla під Парижем обляпали коричневою рідиною
Фасад офісу компанії Tesla у передмісті Парижа у ніч проти вівторка обляпали коричневою рідиною, що ймовірно є акцією у відповідь на висловлювання та дії американського мільярдера Ілона Маска.
Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".
Співробітники офісу Tesla у північному передмісті Парижа Сен-Уан вранці у вівторок побачили на вікнах і фасаді будівлі сліди коричневої рідини.
У компанії повідомили, що сповістили про інцидент правоохоронні органи та очікують на розслідування.
Це вже не перша подібна акція у Європі за останній час – після того, як на заході з нагоди інавгурації президента США Дональда Трампа Ілон Маск підняв руку в жесті, який в інтернеті порівняли з нацистським вітанням.
На початку лютого автосалон Tesla у Гаазі в Нідерландах розмалювали антинацистськими гаслами і свастиками.
У Німеччині активісти за допомогою проєктора висвітили на стіні заводу Tesla зображення Маска з його скандальним жестом.
В уряді Польщі закликали громадян не купувати Tesla через заяви Маска.
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