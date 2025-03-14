В ОП кажуть, що Україна і США можуть підписати угоду про надра онлайн

Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква стверджує, що українська сторона на переговорах у Саудівській Аравії запропонувала можливість підписання угоди про надра в онлайн-форматі.

Про це він сказав в ефірі телемарафону 14 березня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

Жовква зазначив, що Україна під час переговорів у Джидді вкотре наголосила на готовності підписати угоду про рідкісноземельні ресурси.

"Йдеться про можливість офлайн. Для цього можна зустрітися на території США або України, або третьої країни. Це можливо. Або існує формат підписання онлайн. Американська сторона прийняла цю інформацію", – додав він.

Заступник глави ОП запевнив, що в питанні угоди Київ готовий до розвитку подій "у швидкому темпі".

Як відомо, за підсумками переговорів у саудівському місті Джидда у вівторок, 11 березня, президенти США та України дійшли згоди щодо угоди про розробку критичних мінеральних ресурсів України.

Зрив підписання угоди про мінерали з Україною лежить в основі погіршення відносин Києва та Вашингтона.

12 березня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до підписання рамкової угоди зі США про рідкісноземельні метали.