В ОП говорят, что Украина и США могут подписать соглашение о недрах онлайн

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква утверждает, что украинская сторона на переговорах в Саудовской Аравии предложила возможность подписания соглашения о недрах в онлайн-формате.

Об этом он сказал в эфире телемарафона 14 марта, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

Жовква отметил, что Украина во время переговоров в Джидде в очередной раз подчеркнула готовность подписать соглашение о редкоземельных ресурсах.

"Речь идет о возможности оффлайн. Для этого можно встретиться на территории США или Украины, или третьей страны. Это возможно. Или существует формат подписания онлайн. Американская сторона приняла эту информацию", – добавил он.

Заместитель главы ОП заверил, что в вопросе соглашения Киев готов к развитию событий "в быстром темпе".

Как известно, по итогам переговоров в саудовском городе Джидда во вторник, 11 марта, президенты США и Украины пришли к согласию относительно соглашения о разработке критических минеральных ресурсов Украины.

Срыв подписания соглашения о минералах с Украиной лежит в основе ухудшения отношений Киева и Вашингтона.

12 марта президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к подписанию рамочного соглашения с США о редкоземельных металлах.