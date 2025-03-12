Зеленський про угоду щодо надр: секретів за лаштунками немає – Україна готова підписати

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до підписання рамкової угоди зі США про рідкісноземельні метали.

Про це він повідомив під час спілкування із журналістами щодо підсумків перемовин України та США у Саудівській Аравії, пише "Європейська правда".

Президент заявив, що Україна "готова до підписання рамкової угоди, як перший крок".

"Ми завжди про це говорили. Чесно кажучи, я думав, що ми це підпишемо раніше. Нема про що говорити. Ніяких секретів за лаштунками немає. Ми готові", – заявив Зеленський.

Як відомо, за підсумками переговорів у саудівському місті Джидда у вівторок, 11 березня, президенти США та України дійшли згоди щодо угоди про розробку критичних мінеральних ресурсів України.

Нагадаємо, зрив підписання угоди про мінерали з Україною лежить в основі погіршення відносин Києва та Вашингтона.

У своїй промові в Конгресі минулого тижня Трамп заявив, що цінує готовність президента України підписати угоду щодо видобутку корисних копалин і сісти за стіл переговорів під його керівництвом.

А за даними NBC News, Трампу тепер недостатньо самої угоди про мінерали для відновлення військової допомоги Україні.