Вучич хоче розібратись із тими, хто каже про звукову гармату на протестах

Сербський президент Александар Вучич вимагає притягнути до відповідальності тих, хто поширює, за його словами, неправдиву інформацію про використання звукової гармати проти антиурядових протестувальників.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на балканську службу "Радіо Свобода".

Під час засідання уряду Сербії 16 березня Вучич заявив, що в Белграді "не було великих заворушень" і ситуацію вдалось тримати під контролем, "не піднімаючи кийка".

Він закликав Міністерство юстиції та прокуратуру Сербії "встановити правду про використання звукової гармати" на акції протесту та "притягнути до відповідальності тих, хто пішов на такий обман і порушив спокій громадян".

Студенти, які беруть участь в антиурядових протестах, раніше звинуватили владу у використанні звукової гармати під час акції мовчання в пам'ять про 15 загиблих у місті Новий Сад.

Вучич, Міністерство внутрішніх справ і Міністерство оборони Сербії використання звукової гармати заперечили.

Сербській прокуратурі, як зазначає "Радіо Свобода", вже доручили встановити людей, які поширили інформацію про звернення десятків людей до лікарень із недугами, які могли бути викликані звуковою гарматою.

Як відомо, 15 березня величезні натовпи людей зібралися в центрі Белграда на мітинг, який вважається кульмінацією місяців майже щоденних антикорупційних протестів, що стали найбільшим викликом 13-річному правлінню президента країни Александара Вучича.

Після цього протесту Вучич заявив, що "ми зрозуміли посилання й повинні змінитися самі".