Вучич каже, що влада "зрозуміла меседж" тлі масових протестів у Белграді

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що владі "треба змінюватися" після того, як в Белграді пройшли масові студентські протести.

Про це він розповів під час пресконференції, цитує РТС, пише "Європейська правда".

Вучич заявив, що після цього протесту "ми зрозуміли посилання й повинні змінитися самі".

Сербський президент заявив, що акція протесту відбулася з "величезною негативною енергією, гнівом і злістю на владу".

"Ми добре зрозуміли меседж і нам доведеться змінюватися самим, хоча я сподіваюся, що дехто зрозумів, що громадяни не хочуть "кольорових революцій". Важливо, щоб наші діти ходили до школи, а студенти поверталися до університетів", – сказав він.

За його словами, на вулицях зібралися 88 тисяч людей, а тим часом у Міністерстві внутрішніх справ казали про 107 тисяч.

