Вучич хочет разобраться с теми, кто говорит о звуковой пушке на протестах

Сербский президент Александар Вучич требует привлечь к ответственности тех, кто распространяет, по его словам, ложную информацию об использовании звуковой пушки против антиправительственных протестующих.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на балканскую службу "Радио Свобода".

Во время заседания правительства Сербии 16 марта Вучич заявил, что в Белграде "не было больших беспорядков" и ситуацию удалось держать под контролем, "не поднимая дубинку".

Он призвал Министерство юстиции и прокуратуру Сербии "установить правду об использовании звуковой пушки" на акции протеста и "привлечь к ответственности тех, кто пошел на такой обман и нарушил покой граждан".

Студенты, участвующие в антиправительственных протестах, ранее обвинили власти в использовании звуковой пушки во время акции молчания в память о 15 погибших в городе Новый Сад.

Вучич, Министерство внутренних дел и Министерство обороны Сербии использование звуковой пушки отрицали.

Сербской прокуратуре, как отмечает "Радио Свобода", уже поручили установить людей, которые распространили информацию об обращении десятков людей в больницы с недугами, которые могли быть вызваны звуковой пушкой.

Как известно, 15 марта огромные толпы людей собрались в центре Белграда на митинг, который считается кульминацией месяцев почти ежедневных антикоррупционных протестов, ставших самым большим вызовом 13-летнему правлению президента страны Александара Вучича.

После этого протеста Вучич заявил, что "мы поняли посыл и должны измениться сами".