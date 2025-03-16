FT: Підтримка Вучича впала, понад 50% людей йому не довіряють

У Сербії внутрішні опитування громадської думки показує, що підтримка президента країни Александара Вучича та його Сербської прогресивної партії значно знизилася.

Це опитування отримала газета Financial Times, передає "Європейська правда".

Внутрішнє опитування громадської думки свідчить про те, що підтримка Вучича та його Сербської прогресивної партії значно знизилася.

Зазначається, що 55% респондентів не довіряють йому, і лише третина довіряє його лідерству. Серед студентів його підтримують 58%.

"Ми погодилися, що настав час для режиму закінчитися, тому що тільки після цього можливе гідне життя", – сказала студентка з Белграда Анджела Радоєвич.

Як відомо, 15 березня величезні натовпи людей зібралися в центрі Белграда на мітинг, який вважається кульмінацією місяців майже щоденних антикорупційних протестів, що стали найбільшим викликом 13-річному правлінню Вучича.

Після цього протесту Вучич заявив, що "ми зрозуміли посилання й повинні змінитися самі".

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