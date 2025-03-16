Одіозна Шошоаке написала Путіну листа із шизофренічними заявами про Україну

Одіозна антиукраїнська лідерка румунської партії S.O.S. România Діана Шошоаке написала листа главі Кремля Владіміру Путіну, де поскаржилась на відмову зареєструвати її кандидаткою в президенти Румунії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Приводом для листа Шошоаке Путіну стало рішення Центральної виборчої комісії Румунії вдруге не допустити її до виборів президента через її антиконституційні заяви.

Одіозна політикиня ж вважає, що насправді це повʼязано з її неодноразовими закликами налагодити "добрі відносини" з Росією, а в Румунії насправді встановилась "справжня диктатура".

"Від імені румунського народу, який є вашим братом у православній вірі, я закликаю вас не звертати уваги на ворожі жести нелегітимного керівництва Румунії під контролем ЄС", – радить Шошоаке кремлівському хазяїну.

Вона також каже, що хоче, аби Путін сприйняв цього листа як "як послання миру від імені румунського народу".

"Ми маємо румунські території, незаконно утримувані Україною через несправедливий пакт Ріббентропа-Молотова, який був денонсований, і саме тому ми маємо право захищати румунів на тих територіях, які ми хочемо повернути", – пише лідерка S.O.S. România в цьому ж листі.

У звʼязку з цим вона просить врахувати цю її вимогу "у переговорах, які відбуваються щодо миру в Україні".

Діана Шошоаке відома численними скандальними заявами та вчинками.

Її вивели з одного із засідань Європарламенту, де вона криками перебивала іншу депутатку, скандувала "Віримо в Бога" і тримала ікону. Ще вона відзначилася промовою з вигаданими фактами про "мільйон румунів" в Україні, яким "не дають говорити і молитися".