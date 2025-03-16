Одиозная антиукраинская лидер румынской партии S.O.S. România Диана Шошоаке написала письмо главе Кремля Владимиру Путину, где пожаловалась на отказ зарегистрировать ее кандидатом в президенты Румынии.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Поводом для письма Шошоакэ Путину стало решение Центральной избирательной комиссии Румынии во второй раз не допустить ее к выборам президента из-за ее антиконституционных заявлений.

Одиозный политик же считает, что на самом деле это связано с ее неоднократными призывами наладить "хорошие отношения" с Россией, а в Румынии на самом деле установилась "настоящая диктатура".

"От имени румынского народа, который является вашим братом в православной вере, я призываю вас не обращать внимания на враждебные жесты нелегитимного руководства Румынии под контролем ЕС", – советует Шошоаке кремлевскому хозяину.

Она также говорит, что хочет, чтобы Путин воспринял это письмо как "как послание мира от имени румынского народа".

"У нас есть румынские территории, незаконно удерживаемые Украиной из-за несправедливого пакта Риббентропа-Молотова, который был денонсирован, и именно поэтому мы имеем право защищать румын на тех территориях, которые мы хотим вернуть", – пишет лидер S.O.S. România в этом же письме.

В связи с этим она просит учесть это ее требование "в переговорах, которые происходят относительно мира в Украине".

Диана Шошоаке известна многочисленными скандальными заявлениями и поступками.

Ее вывели с одного из заседаний Европарламента, где она криками перебивала другого депутата, скандировала "Верим в Бога" и держала икону. Еще она отличилась речью с вымышленными фактами о "миллионе румын" в Украине, которым "не дают говорить и молиться".