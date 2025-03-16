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Одиозная Шошоаке написала Путину письмо с шизофреническими заявлениями об Украине

Новости — Воскресенье, 16 марта 2025, 19:22 — Олег Павлюк

Одиозная антиукраинская лидер румынской партии S.O.S. România Диана Шошоаке написала письмо главе Кремля Владимиру Путину, где пожаловалась на отказ зарегистрировать ее кандидатом в президенты Румынии.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Поводом для письма Шошоакэ Путину стало решение Центральной избирательной комиссии Румынии во второй раз не допустить ее к выборам президента из-за ее антиконституционных заявлений.

Одиозный политик же считает, что на самом деле это связано с ее неоднократными призывами наладить "хорошие отношения" с Россией, а в Румынии на самом деле установилась "настоящая диктатура".

"От имени румынского народа, который является вашим братом в православной вере, я призываю вас не обращать внимания на враждебные жесты нелегитимного руководства Румынии под контролем ЕС", – советует Шошоаке кремлевскому хозяину.

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Она также говорит, что хочет, чтобы Путин воспринял это письмо как "как послание мира от имени румынского народа".

"У нас есть румынские территории, незаконно удерживаемые Украиной из-за несправедливого пакта Риббентропа-Молотова, который был денонсирован, и именно поэтому мы имеем право защищать румын на тех территориях, которые мы хотим вернуть", – пишет лидер S.O.S. România в этом же письме.

В связи с этим она просит учесть это ее требование "в переговорах, которые происходят относительно мира в Украине".

Диана Шошоаке известна многочисленными скандальными заявлениями и поступками.

Ее вывели с одного из заседаний Европарламента, где она криками перебивала другого депутата, скандировала "Верим в Бога" и держала икону. Еще она отличилась речью с вымышленными фактами о "миллионе румын" в Украине, которым "не дают говорить и молиться".

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