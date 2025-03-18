Корупційний скандал із Huawei у Європарламенті: є перші обвинувачення

Чотирьом людям оголосили звинувачення в корупції та злочинній організації в межах розслідування підкупу посадовців Європейського парламенту китайським технологічним гігантом Huawei.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Прокуратура Бельгії оголосила, що четверо обвинувачених, імена яких не були названі, залишаться під вартою, а п'ятий обвинувачений у відмиванні грошей буде звільнений за певних умов, йдеться в заяві.

Також у прокуратурі заявили, що 17 березня провели нові обшуки в офісі Європейського парламенту в Брюсселі.

Нагадаємо, десятки обшуків у Брюсселі, бельгійських регіонах Фландрія та Валлонія, а також у Португалії відбулись минулого тижня у справі про підкуп нинішніх і колишніх членів Європейського парламенту з боку Huawei.

Тим часом Європарламент заборонив вхід на свою територію лобістам, які працюють на китайський технологічний гігант Huawei.

Зазначимо, що це не перше розслідування корупції у Європарламенті.

Нещодавно колишній євродепутатці висунули звинувачення у справі про топкорупцію у Європарламенті. Йдеться про корупційний скандал "Катаргейт".