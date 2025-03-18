Коррупционный скандал с Huawei в Европарламенте: есть первые обвинения

Четырем людям объявили обвинения в коррупции и преступной организации в рамках расследования подкупа должностных лиц Европейского парламента китайским технологическим гигантом Huawei.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Прокуратура Бельгии объявила, что четверо обвиняемых, имена которых не были названы, останутся под стражей, а пятый обвиняемый в отмывании денег будет освобожден при определенных условиях, говорится в заявлении.

Также в прокуратуре заявили, что 17 марта провели новые обыски в офисе Европейского парламента в Брюсселе.

Напомним, десятки обысков в Брюсселе, бельгийских регионах Фландрия и Валлония, а также в Португалии состоялись на прошлой неделе по делу о подкупе нынешних и бывших членов Европейского парламента со стороны Huawei.

Между тем Европарламент запретил вход на свою территорию лоббистам, которые работают на китайский технологический гигант Huawei.

Отметим, что это не первое расследование коррупции в Европарламенте.

Недавно бывшему евродепутату предъявили обвинения по делу о топ-коррупции в Европарламенте. Речь идет о коррупционном скандале "Катаргейт".