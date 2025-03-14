У Європарламент заборонили вхід лобістам Huawei на тлі корупційного скандалу
Європейський парламент заборонив вхід на свою територію лобістам, які працюють на китайський технологічний гігант Huawei, після арештів у справі про корупцію.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на АР.
У Європарламенті заявили, що рішення про призупинення доступу лобістів Huawei до установи ухвалили як запобіжний захід відповідно до правил безпеки.
Йому передували десятки обшуків у Брюсселі, бельгійських регіонах Фландрія та Валлонія, а також у Португалії у справі про підкуп нинішніх і колишніх членів Європейського парламенту з боку Huawei.
Слідчий суддя, відповідальний за справу, також розпорядився опечатати кабінети в Європейському парламенті, виділені двом помічникам депутатів, які, як стверджується, були причетні до цієї справи.
У межах розслідування вже затримали кількох людей.
Зазначимо, що це не перше розслідування корупції у Європарламенті.
Нещодавно колишній євродепутатці висунули звинувачення у справі про топкорупцію у Європарламенті. Йдеться про корупційний скандал "Катаргейт".