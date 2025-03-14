У Європарламент заборонили вхід лобістам Huawei на тлі корупційного скандалу

Європейський парламент заборонив вхід на свою територію лобістам, які працюють на китайський технологічний гігант Huawei, після арештів у справі про корупцію.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на АР.

У Європарламенті заявили, що рішення про призупинення доступу лобістів Huawei до установи ухвалили як запобіжний захід відповідно до правил безпеки.

Йому передували десятки обшуків у Брюсселі, бельгійських регіонах Фландрія та Валлонія, а також у Португалії у справі про підкуп нинішніх і колишніх членів Європейського парламенту з боку Huawei.

Слідчий суддя, відповідальний за справу, також розпорядився опечатати кабінети в Європейському парламенті, виділені двом помічникам депутатів, які, як стверджується, були причетні до цієї справи.

У межах розслідування вже затримали кількох людей.

Зазначимо, що це не перше розслідування корупції у Європарламенті.

Нещодавно колишній євродепутатці висунули звинувачення у справі про топкорупцію у Європарламенті. Йдеться про корупційний скандал "Катаргейт".