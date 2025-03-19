Турецька опозиція назвала "переворотом" затримання головного суперника Ердогана

У Туреччнині головна опозиційна сила, Республіканська народна партія (РНП), висловила обурення затриманням мера Стамбула Екрема Імамоглу, який є головним суперником президента Реджепа Таїпа Ердогана.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У політсилі назвали затримання Імамоглу "переворотом проти нашого наступного президента".

Лідер РНП Озгюр Озел закликав опозицію до єдності і заявив, що його партія підтримає Імамоглу як кандидата в президенти в неділю, незважаючи ні на що.

"Туреччина переживає переворот, спрямований проти наступного президента. Ми зіткнулися зі спробою державного перевороту", – сказав він.

Незважаючи на те, що влада тимчасово заборонила протести, а поліція перекрила деякі вулиці Стамбула, близько 100 людей зібралися біля поліцейської дільниці, куди доставили Імамоглу, і скандували: "Настане день, коли ПСР (керівна Партія справедливості і розвитку. – Ред.) буде притягнута до відповідальності".

Імамоглу був затриманий у зв'язку з корупційними звинуваченнями. Перед затриманням Стамбульський університет анулював диплом Імамоглу, що завадить йому брати участь у президентських виборах.

Екрема Імамоглу вже давно вважають головним суперником Ердогана на майбутніх президентських виборах у Туреччині, які, згідно з конституцією, мають відбутись до 2028 року.

Водночас проти Імамоглу порушили кілька кримінальних справ.