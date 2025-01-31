У Стамбулі сталась сутичка під час акції на підтримку опозиційного мера
Новини — П'ятниця, 31 січня 2025, 12:49 —
У турецькому Стамбулі сталась сутичка між поліцією і протестувальниками, які прийшли до будівлі суду, щоб висловити свою підтримку опозиційному меру міста Екрему Імамоглу.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.
Імамоглу викликали для свідчень у двох нових судових справах проти нього: у зв'язку з його висловлюваннями на адресу головного прокурора і судового експерта.
Він давав свідчення прокурорам протягом двох годин.
Мер Стамбула уже був засуджений за звинуваченням в образі членів Вищої виборчої ради Туреччини, і йому загрожує заборона на політичну діяльність, якщо його вирок 2022 року буде підтверджено судом вищої інстанції.
Він також перебуває під слідством за обвинуваченням у причетності до ймовірної фальсифікації пропозицій на тендері, проведеному 2015 року.
Тисячі прихильників зібралися біля будівлі суду в Чаглаяні на знак протесту проти судових процесів проти Імамоглу.
Напруженість зросла, коли спецпризначенці заблокували спеціальний автобус, який слугує трибуною для політиків, на під'їзді до будівлі суду.
Це призвело до сутичок між протестувальниками і поліцією, яка у відповідь застосувала сльозогінний газ. Невідомо, чи були проведені якісь арешти.
Пізніше Імамоглу звернувся до натовпу з даху автобуса в іншому місці.
"Сьогоднішнє питання – це питання справедливості, питання пошуку прав і правосуддя. На жаль, сьогоднішнє питання випливає зі змови, яка готується проти Стамбула", – сказав мер.
Раніше у Туреччині затримали трьох журналістів опозиційного телеканалу Halk TV, які висвітлювали судове розслідування щодо мера Стамбула Екрема Імамоглу.
Нагадаємо, у листопаді минулого року у Туреччині змістили з посад трьох обраних на останніх виборах прокурдських мерів через звинувачення у злочинах, пов’язаних з тероризмом.
Перед тим у Туреччині затримали голову муніципалітету від Республіканської народної партії, головної опозиційної сили, звинувативши його у зв’язках із Робітничою партією Курдистану, яка у Туреччині під забороною як терористична організація. Через це сотні людей вийшли на протести.