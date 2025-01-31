У Стамбулі сталась сутичка під час акції на підтримку опозиційного мера

У турецькому Стамбулі сталась сутичка між поліцією і протестувальниками, які прийшли до будівлі суду, щоб висловити свою підтримку опозиційному меру міста Екрему Імамоглу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Імамоглу викликали для свідчень у двох нових судових справах проти нього: у зв'язку з його висловлюваннями на адресу головного прокурора і судового експерта.

Він давав свідчення прокурорам протягом двох годин.

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Мер Стамбула уже був засуджений за звинуваченням в образі членів Вищої виборчої ради Туреччини, і йому загрожує заборона на політичну діяльність, якщо його вирок 2022 року буде підтверджено судом вищої інстанції.

Він також перебуває під слідством за обвинуваченням у причетності до ймовірної фальсифікації пропозицій на тендері, проведеному 2015 року.

Тисячі прихильників зібралися біля будівлі суду в Чаглаяні на знак протесту проти судових процесів проти Імамоглу.

Ali Dinç/bianet

Напруженість зросла, коли спецпризначенці заблокували спеціальний автобус, який слугує трибуною для політиків, на під'їзді до будівлі суду.

Це призвело до сутичок між протестувальниками і поліцією, яка у відповідь застосувала сльозогінний газ. Невідомо, чи були проведені якісь арешти.

Пізніше Імамоглу звернувся до натовпу з даху автобуса в іншому місці.

"Сьогоднішнє питання – це питання справедливості, питання пошуку прав і правосуддя. На жаль, сьогоднішнє питання випливає зі змови, яка готується проти Стамбула", – сказав мер.

Раніше у Туреччині затримали трьох журналістів опозиційного телеканалу Halk TV, які висвітлювали судове розслідування щодо мера Стамбула Екрема Імамоглу.

Нагадаємо, у листопаді минулого року у Туреччині змістили з посад трьох обраних на останніх виборах прокурдських мерів через звинувачення у злочинах, пов’язаних з тероризмом.

Перед тим у Туреччині затримали голову муніципалітету від Республіканської народної партії, головної опозиційної сили, звинувативши його у зв’язках із Робітничою партією Курдистану, яка у Туреччині під забороною як терористична організація. Через це сотні людей вийшли на протести.