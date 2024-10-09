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Держагентство Туреччини програло суд лідеру опозиції, який назвав їх брехунами

Новини — Середа, 9 жовтня 2024, 09:12 — Іванна Костіна

Турецький суд відхилив позов державного інформагентства Anadolu до мера Стамбула і провідного опозиційного політика Екрема Імамоглу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Cumhuriyet.

Мер Стамбула розкритикував висвітлення виборів агентством Anadolu під час першого туру президентських виборів в ніч на 14 травня. Посилаючись на цю критику, керівництво агентства подало позов проти Імамоглу, вимагаючи 100 тисяч лір компенсації. Ця справа розглядалася в 4-му цивільному суді першої інстанції міста Бююкчекмедже.

Суд постановив закрити справу з можливістю подачі апеляції.

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Оцінюючи дані виборів у своєму виступі в штаб-квартирі Республіканської народної партії, Імамоглу сказав: "Хоча ми заявляємо про свою віру в кожного посадовця нашої держави, очевидно, що ми ніколи не віримо в агентство Anadolu".

Ще в одній заяві того ж вечора він сказав: "Не забувайте про агентство Anadolu, мої дорогі друзі, це установа у вегетативному стані. Ми відродимо цю інституцію. Люди в масках ведуть свої власні процеси за спиною вегетативної інституції. Не дайте себе обдурити. Це облудні люди. Вони брехуни".

Юристи Anadolu заявили, що вони зазнали збитків через слова Імамоглу, і сказали: "Ми були змушені подати цей позов, оскільки заяви відповідача завдали шкоди довірі до нашого агентства, відповідач провів свідому і цілеспрямовану кампанію самосуду, з цієї причини ми втратили багатьох наших передплатників, ми зазнали фінансових втрат".

Тим часом, понад половина громадян Туреччини станом на серпень цього року висловили думку, що в країні слід провести дострокові вибори.

Останні загальні вибори в Туреччині відбулись у травні 2023 року, наступні заплановані на травень 2028-го.

Партія справедливості та розвитку президента Реджепа Таїпа Ердогана зіткнулася із закликами до дострокових виборів після місцевих виборів 31 березня, коли вона втратила значну підтримку населення.

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Туреччина
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