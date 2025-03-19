Турецкая оппозиция назвала "переворотом" задержание главного соперника Эрдогана

В Турции главная оппозиционная сила, Республиканская народная партия (РНП), выразила возмущение задержанием мэра Стамбула Экрема Имамоглу, который является главным соперником президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В политсиле назвали задержание Имамоглу "переворотом против нашего следующего президента".

Лидер РНП Озгюр Озел призвал оппозицию к единству и заявил, что его партия поддержит Имамоглу как кандидата в президенты в воскресенье, несмотря ни на что.

"Турция переживает переворот, направленный против следующего президента. Мы столкнулись с попыткой государственного переворота", – сказал он.

Несмотря на то, что власти временно запретили протесты, а полиция перекрыла некоторые улицы Стамбула, около 100 человек собрались возле полицейского участка, куда доставили Имамоглу, и скандировали: "Наступит день, когда ПСР (правящая Партия справедливости и развития. – Ред.) будет привлечена к ответственности".

Имамоглу был задержан в связи с коррупционными обвинениями. Перед задержанием Стамбульский университет аннулировал диплом Имамоглу, что помешает ему участвовать в президентских выборах.

Экрема Имамоглу уже давно считают главным соперником Эрдогана на предстоящих президентских выборах в Турции, которые, согласно конституции, должны состояться до 2028 года.

В то же время против Имамоглу возбудили несколько уголовных дел.