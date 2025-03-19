У Стамбулі зібрався протест на підтримку затриманого суперника Ердогана

У турецькому Стамбулі протестувальники зібрались біля поліцейського відділку, де утримують затриманого мера Екрема Імамоглу, щоб висловити йому підтримку.

Про це повідомляє Reuters, інформує "Європейська правда".

Понад 100 людей зібралися біля поліцейського відділку, куди доставили Імамоглу після затримання, вигукуючи слова на підтримку мера та антиурядові гасла.

Reuters

Reuters

Один з протестувальників сказав, що влада Туреччини на чолі з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом "здійснює переворот проти Імамоглу".

"Сьогодні турецька нація знову об'єднається проти тих, хто зраджує демократію і національну волю. Екрем Імамоглу зростає і набирає сили в очах народу", – сказав він.

Сили безпеки забарикадували вулиці, що ведуть до поліцейського відділку, а бійці спецпризначення і водомети перекрили дороги на тлі рішення офісу губернатора Стамбула заборонити усі публічні зібрання після затримання Імамоглу.

Ще один протестувальник сказав, що затримання Імамоглу можна було передбачити.

"Ми всі тут доти, доки рішення не буде змінено і справедливість не буде відновлена", – додав він.

Імамоглу був затриманий у зв'язку з корупційними звинуваченнями. Перед затриманням Стамбульський університет анулював диплом Імамоглу, що завадить йому брати участь у президентських виборах.

Екрема Імамоглу вже давно вважають головним суперником Ердогана на майбутніх президентських виборах у Туреччині, які, згідно з конституцією, мають відбутись до 2028 року.

Водночас проти Імамоглу порушили кілька кримінальних справ.