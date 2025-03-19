В Стамбуле собрался протест в поддержку задержанного соперника Эрдогана

В турецком Стамбуле протестующие собрались возле полицейского участка, где удерживают задержанного мэра Экрема Имамоглу, чтобы выразить ему поддержку.

Об этом сообщает Reuters, информирует "Европейская правда".

Более 100 человек собрались возле полицейского участка, куда доставили Имамоглу после задержания, выкрикивая слова в поддержку мэра и антиправительственные лозунги.

Reuters

Reuters

Один из протестующих сказал, что власти Турции во главе с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом "совершают переворот против Имамоглу".

"Сегодня турецкая нация вновь объединится против тех, кто предает демократию и национальную волю. Экрем Имамоглу растет и набирает силы в глазах народа", – сказал он.

Силы безопасности забаррикадировали улицы, ведущие к полицейскому участку, а бойцы спецназа и водометы перекрыли дороги на фоне решения офиса губернатора Стамбула запретить все публичные собрания после задержания Имамоглу.

Еще один протестующий сказал, что задержание Имамоглу можно было предвидеть.

"Мы все здесь до тех пор, пока решение не будет изменено и справедливость не будет восстановлена", – добавил он.

Имамоглу был задержан в связи с коррупционными обвинениями. Перед задержанием Стамбульский университет аннулировал диплом Имамоглу, что помешает ему участвовать в президентских выборах.

Экрема Имамоглу уже давно считают главным соперником Эрдогана на предстоящих президентских выборах в Турции, которые, согласно конституции, должны состояться до 2028 года.

В то же время против Имамоглу возбудили несколько уголовных дел.