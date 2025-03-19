Саммит ЕС заявит о продолжении военной поддержки Украины, несмотря на ультиматумы Путина

Главным месседжем по результатам заседания Европейского совета 20-21 марта станет заявление Европейского Союза о его намерении продолжать военную поддержку Украины, несмотря на требования, озвученные правителем РФ Путиным.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" сообщил один из топ-дипломатов ЕС.

Дипломат подчеркнул, что планы военной поддержки Украины со стороны Евросоюза не изменятся, несмотря на ультиматумы, которые поступают из Кремля, и соответствующие намерения будут зафиксированы в тексте выводов Евросовета по Украине – которые, как уже известно, утвердят все государства ЕС, кроме Венгрии.

"То, что лидеры Евросоюза заявят о намерении продолжить военную поддержку Украины, имеет важное значение именно сейчас. Это не просто повторение предыдущих заявлений. Вчера Путин сказал: мое условие для прекращения огня – чтобы европейцы и другие прекратили предоставлять Украине оружие. А через два дня после этого мы скажем, что продолжаем это делать", – пояснил топ-дипломат ЕС.

В проекте выводов Европейского совета, текст которого есть в распоряжении "Европейской правды", говорится о том, что ЕС продолжает настаивать на том, чтобы на любые мирные переговоры Украина выходила с позиции силы.

"Европейский совет подтверждает свою постоянную и непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Европейский Союз придерживается подхода "мир с позиции силы", который требует от Украины иметь как можно более сильную позицию, неотъемлемым компонентом которой являются ее собственные мощные военные и оборонительные способности", – говорится в проекте выводов Евросовета.

"В соответствии с этим подходом, Европейский Союз остается преданным, в координации с партнерами-единомышленниками и союзниками, предоставлению дальнейшей всесторонней поддержки Украине и ее народу, который осуществляет свое неотъемлемое право на самооборону от российской агрессии", – отмечается в документе.

Также в проекте выводов саммита ЕС говорится о том, что "Европейский Союз остается готовым усилить давление на Россию, в том числе путем введения новых санкций".

"В соответствии с законодательством ЕС, российские активы должны оставаться обездвиженными до тех пор, пока Россия не прекратит свою агрессивную войну против Украины и не возместит ущерб, нанесенный этой войной", – подчеркивается в документе.

Также в проекте выводов саммита отмечается, что ЕС "приветствует совместное заявление Украины и США по итогам их встречи в Саудовской Аравии 11 марта 2025 года, включая предложения по соглашению о прекращении огня, гуманитарных усилиях и восстановлении обмена разведданными и помощи по безопасности со стороны США".

"Надежный путь к миру должен включать усилия по оказанию гуманитарной помощи, в частности, обмен военнопленными, освобождение гражданских лиц и возвращение всех украинских детей и других гражданских лиц, незаконно депортированных и перемещенных в Россию и Беларусь", – говорится в документе.

Как сообщалось, кремлевский правитель Владимир Путин требует остановить поставки всей иностранной военной помощи Украине для заключения соглашения о прекращении огня, но это не поддерживают ведущие государства ЕС.

Тем временем американский президент Дональд Трамп 19 марта рассказал об "очень хорошем" телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским. Трамп отметил, что значительная часть переговоров с Зеленским основывалась на его вчерашнем разговоре с Путиным "с целью согласования запросов и потребностей России и Украины".