У Польщі розкрили, скільки заплатили за Starlink для України

Польща витратила майже 83 мільйони доларів на систему зв'язку Starlink для України після початку повномасштабного вторгнення в неї Росії.

Про це на запит AFP заявило Міністерство цифровізації Польщі, передає "Європейська правда".

У польському уряді зазначили, що витратили "майже 323 мільйони злотих" на придбання та обслуговування терміналів Starlink для Києва.

"Ці кошти були виділені на придбання 24 560 терміналів... і на щомісячну абонентську плату за послуги", – уточнили в міністерстві цифровізації Польщі.

Деталі своєї допомоги Україні Польща розкрила після суперечки глави польського МЗС Радослава Сікорського з Ілоном Маском та держсекретарем США Марко Рубіо.

Спочатку Маск пригрозив Україні, що якщо він закриє Starlink, то весь український фронт посиплеться.

На його допис відреагував Сікорський, відзначивши, що Starlink для України оплачується урядом Польщі, і подібні погрози змушують задуматись про надійність постачальника послуг.

Рубіо звинуватив Сікорського у тому, що він "вигадує", оскільки "ніхто не погрожував відрізати Україну від Starlink".

Зрештою після суперечки в Х Маск заявив, що ніколи не відключить мережу Starlink для українських військових, хай він і не згоден з політикою України.