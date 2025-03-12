Сибіга та Сікорський обговорили роботу Starlink після суперечки з Маском

Глави МЗС України та Польщі торкнулися теми роботи американських Starlink в Україні під час візиту Андрія Сибіги до Варшави.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Onet.

Під час пресконференції Сибіга зазначив, що важливим результатом дискусій зі США у Джидді стало відновлення поставок зброї з Жешува.

"Я так розумію, що Starlink також працює?" – запитав Сікорський українського міністра.

"Так. Ми вдячні за плату і можливість користуватися Starlink, адже Польща витратила на це близько 200 мільйонів доларів. Це дуже важливо для наших військових", – сказав Андрій Сибіга.

Нагадаємо, в неділю Радослав Сікорський вступив у суперечку з Ілоном Маском та держсекретарем США Марко Рубіо. Спочатку Маск пригрозив Україні, що якщо він закриє Starlink, то весь український фронт посиплеться.

На його допис відреагував Сікорський, відзначивши, що Starlink для України оплачується урядом Польщі, і подібні погрози змушують задуматись про надійність постачальника послуг.

Рубіо звинуватив Сікорського у тому, що він "вигадує", оскільки "ніхто не погрожував відрізати Україну від Starlink".

Зрештою після суперечки в Х Маск заявив, що ніколи не відключить мережу Starlink для українських військових, хай він і не згоден з політикою України.