В Польше раскрыли, сколько заплатили за Starlink для Украины

Польша потратила почти 83 миллиона долларов на систему связи Starlink для Украины после начала полномасштабного вторжения в нее России.

Об этом на запрос AFP заявило Министерство цифровизации Польши, передает "Европейская правда".

В польском правительстве отметили, что потратили "почти 323 миллиона злотых" на приобретение и обслуживание терминалов Starlink для Киева.

"Эти средства были выделены на приобретение 24 560 терминалов... и на ежемесячную абонентскую плату за услуги", – уточнили в министерстве цифровизации Польши.

Детали своей помощи Украине Польша раскрыла после спора главы польского МИД Радослава Сикорского с Илоном Маском и госсекретарем США Марко Рубио.

Сначала Маск пригрозил Украине, что если он закроет Starlink, то весь украинский фронт посыплется.

На его сообщение отреагировал Сикорский, отметив, что Starlink для Украины оплачивается правительством Польши, и подобные угрозы заставляют задуматься о надежности поставщика услуг.

Рубио обвинил Сикорского в том, что он "выдумывает", поскольку "никто не угрожал отрезать Украину от Starlink".

В конце концов после спора в Х Маск заявил, что никогда не отключит сеть Starlink для украинских военных, пусть он и не согласен с политикой Украины.