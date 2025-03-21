Деталі оборонних ініціатив ЄС та чого чекати Україні

Заяви президента Дональда Трампа щодо небажання США надалі бути гарантом захисту Європи примусили Європейський Союз нарешті почати діяти. Протягом менше ніж двох останніх місяців Єврокомісія запропонувала три безпекові ініціативи, кожна з яких напряму стосується України.

Натомість єдиною ініціативою, що містить суму запланованих витрат на зброю саме для України, став досі безіменний план високої представниці ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Каї Каллас. Йдеться про пакет військової допомоги Україні, що має включати системи ППО, ракети до них і боєприпаси.

Втім, країни ЄС наразі не готові підтримати цю пропозицію.

Про безпекові ініціативи, які наразі обговорюють у Брюсселі, і те, на яку допомогу може розраховувати Україна, читайте в статті кореспондентки "Європейської правди" у Брюсселі Тетяни Висоцької ЄС готується до війни: як європейські лідери узгоджували нові безпекові ініціативи. Далі – стислий її виклад.

З цьогорічних ініціатив допомоги Україні першою у публічній площині з’явилася пропозиція головної дипломатки ЄС Каї Каллас, представлена на засіданні Ради ЄС з закордонних справ 24 лютого у Брюсселі.

На широкий загал тоді винесли небагато деталей – але насправді так само небагато інформації отримали і очільники зовнішньополітичних відомств ЄС.

На саміті 6 березня, попри угорську блокаду, робота над планом Каллас отримала політичне "зелене світло": у висновках саміту Європейська рада "закликала Раду ЄС пришвидшити роботу над ініціативою".

Наступного разу пропозицію винесли на політичний рівень 17 березня, на засіданні міністрів закордонних справ.

І саме тут з’явилися серйозніші проблеми. За словами одного з топдипломатів Євросоюзу, Каллас прийшла на засідання голів МЗС і почала вмовляти їх затвердити її план, не маючи конкретної стратегії його втілення та відповіді на головні питання: куди саме, як і коли будуть витрачені гроші, які вона анонсувала.

Попри це, фактично не отримавши схвалення своєї пропозиції від Ради ЄС з закордонних справ, Каллас вийшла до ЗМІ й оголосила про плани Євросоюзу надати Україні військової підтримки на 40 млрд євро.

20 березня 26 лідерів ЄС (тобто усіма, крім угорського прем'єра Віктора Орбана) затвердили висновки, у яких наголосили на "необов’язковості" підтримки схеми топдипломатки Євросоюзу.

Італія, Франція та Словаччина об'єднало несприйняття однієї з ключових ідей початкової ініціативи Каллас щодо обов’язкових внесків кожною державою ЄС до фонду військової підтримки України, розмір яких вираховувався б залежно від обсягу валового національного доходу (ВНД, відрізняється від ВВП) кожної держави.

"Пропозиція Каллас щодо внесків кожної держави ЄС залежно від розміру її ВНД – це проблемна пропозиція", – заявив кореспондентові "Європейської правди" один з дипломатів.

За словами іншого топдипломата ЄС, пропозиція Каллас дуже сира і не дозволяє урядам зобов’язуватися надавати мільярди євро з національних бюджетів. Цю тезу підтримали всі дипломатичні й політичні співрозмовники "ЄвроПравди".

То якщо згоди немає – де взяти гроші, та ще й швидко? У ЄС знайшли відповідь: перекинути на військові потреби України до 9 млрд євро з 18,1 млрд євро, які запланували для Києва на цей рік в рамках кредитного механізму ERA G7 (з доходів заморожених російських активів).

Утім, ініціатива Каллас також не похована. Наступна предметна дискусія на політичному рівні щодо неї відбудеться на неформальному засіданні міністрів оборони ЄС у Варшаві 2-3 квітня.

Окрім допомоги Україні у Євросоюзі ще й переймаються посиленням власної оборони. Через це постає питання необхідності розширення виробництва зброї європейськими виробниками, яке у ЄС хочуть стимулювати системою централізованих замовлень.

Для стимулювання розширення виробництва зброї і посилення оборони спільноти президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн презентувала свій план ​​ReArm Europe, а єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс – "Білу книгу".

Докладніше про ініціативи – в матеріалі Тетяни Висоцької ЄС готується до війни: як європейські лідери узгоджували нові безпекові ініціативи.