Міністри оборони ЄС обговорять пакет військової допомоги Україні 2-3 квітня у Варшаві

Великий пакет військової допомоги Україні, який запропонувала висока представниця Європейського Союзу з закордонних справ Кая Каллас, буде обговорений на неформальному засіданні міністрів оборони ЄС у Варшаві 2-3 квітня.

Про це Кая Каллас повідомила перед початком засідання Ради ЄС у закордонних справах у Брюсселі 17 березня, передає кореспондент "Європейської правди".

Каллас наголосила, що її пропозиція має бути обговорена на рівні міністрів оборони, з метою узгодити деталі надання військової допомоги Україні.

"Є широка політична підтримка цієї ініціативи, що добре, але існує багато деталей, які потрібно опрацювати. Також міністри оборони (Євросоюзу) повинні сказати своє слово, і у нас призначена зустріч міністрів оборони", – сказала головна дипломатка ЄС.

У Єврокомісії на запит "Європейської правди" уточнили, що йдеться про неформальне засідання міністрів оборони Євросоюзу, яке відбудеться 2-3 квітня у Варшаві.

"Важливо, що Європейська рада сказала, що ми повинні рухатися швидко, і саме це ми і робимо", – додала Кая Каллас.

Як повідомили "ЄвроПравді" дипломатичні джерела, обізнані з суттю оновлених пропозицій Каї Каллас з військової допомоги Україні, вона передбачає надання військової підтримки вже у 2025 році на суму 20-40 млрд євро і включатиме в себе нагальні потреби України: системи ППО й ракети до них, боєприпаси, навчання українських військових.

Ініціатива передбачає створення "коаліції рішучих", добровільну участь держав ЄС у військовій допомозі Україні, що допоможе уникнути вето таких держав, як Угорщина чи Словаччина, додали співрозмовники "Європейської правди".

Варто зауважити, що 17 березня очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто ще раз заявив, що буде протистояти пропозиціям Брюсселя щодо підтримки України.

Більше про можливі коаліції держав ЄС, які готові допомагати Україні, читайте в матеріалі Сергія Сидоренка: "Коаліція рішучих" для України та ЄС. Як новий безпековий союз має врятувати довіру до Брюсселя