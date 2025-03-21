Детали оборонных инициатив ЕС и чего ждать Украине

Заявления президента Дональда Трампа о нежелании США в дальнейшем быть гарантом защиты Европы заставили Европейский Союз наконец начать действовать. В течение менее чем двух последних месяцев Еврокомиссия предложила три инициативы по безопасности, каждая из которых напрямую касается Украины.

Зато единственной инициативой, содержащей сумму запланированных расходов на оружие именно для Украины, стал до сих пор безымянный план высокой представительницы ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Каи Каллас. Речь идет о пакете военной помощи Украине, который должен включать системы ПВО, ракеты к ним и боеприпасы.

Впрочем, страны ЕС пока не готовы поддержать это предложение.

Об инициативах по безопасности, которые сейчас обсуждают в Брюсселе, и то, на какую помощь может рассчитывать Украина, читайте в статье корреспондента "Европейской правды" в Брюсселе Татьяны Высоцкой ЕС готовится к войне: как европейские лидеры согласовывали новые оборонные инициативы. Далее – краткое ее изложение.

Из нынешних инициатив помощи Украине первой в публичной плоскости появилось предложение главного дипломата ЕС Каи Каллас, представленное на заседании Совета ЕС по иностранным делам 24 февраля в Брюсселе.

На широкую общественность тогда вынесли немного деталей – но на самом деле так же немного информации получили и руководители внешнеполитических ведомств ЕС.

На саммите 6 марта, несмотря на венгерскую блокаду, работа над планом Каллас получила политический "зеленый свет": в выводах саммита Европейский совет "призвал Совет ЕС ускорить работу над инициативой".

В следующий раз предложение вынесли на политический уровень 17 марта, на заседании министров иностранных дел.

И именно здесь появились более серьезные проблемы. По словам одного из топ-дипломатов Евросоюза, Каллас пришла на заседание глав МИД и начала уговаривать их утвердить ее план, не имея конкретной стратегии его воплощения и ответа на главные вопросы: куда именно, как и когда будут потрачены деньги, которые она анонсировала.

Несмотря на это, фактически не получив одобрения своего предложения от Совета ЕС по иностранным делам, Каллас вышла к СМИ и объявила о планах Евросоюза предоставить Украине военную поддержку на 40 млрд евро.

А 20 марта 26 лидеров ЕС (то есть всеми, кроме венгерского премьера Виктора Орбана) утвердили выводы, в которых отметили "необязательность" поддержки схемы топ-дипломата Евросоюза.

Италия, Франция и Словакия объединило неприятие одной из ключевых идей первоначальной инициативы Каллас относительно обязательных взносов каждым государством ЕС в фонд военной поддержки Украины, размер которых высчитывался бы в зависимости от объема валового национального дохода (ВНД, отличается от ВВП) каждого государства.

"Предложение Каллас относительно взносов каждого государства ЕС в зависимости от размера его ВНД – это проблемное предложение", – заявил корреспонденту „Европейской правды" один из дипломатов.

По словам другого топ-дипломата ЕС, предложение Каллас очень сырое и не позволяет правительствам обязываться предоставлять миллиарды евро из национальных бюджетов. Этот тезис поддержали все дипломатические и политические собеседники "ЕвроПравды".

Так если согласия нет – где взять деньги, да еще и быстро? В ЕС нашли ответ: перебросить на военные нужды Украины до 9 млрд евро из 18,1 млрд евро, которые запланировали для Киева на этот год в рамках кредитного механизма ERA G7 (из доходов замороженных российских активов).

Впрочем, инициатива Каллас также не похоронена. Следующая предметная дискуссия на политическом уровне по ней состоится на неформальном заседании министров обороны ЕС в Варшаве 2-3 апреля.

Кроме помощи Украине в Евросоюзе еще и занимаются усилением собственной обороны. Поэтому возникает вопрос необходимости расширения производства оружия европейскими производителями, которое в ЕС хотят стимулировать системой централизованных заказов.

Для стимулирования расширения производства оружия и усиления обороны сообщества президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен презентовала свой план ReArm Europe, а еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс – "Белую книгу".

Подробнее об инициативах – в материале Татьяны Высоцкой ЕС готовится к войне: как европейские лидеры согласовывали новые оборонные инициативы.