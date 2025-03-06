Саміт ЄС закликав "швидко просунути роботу" щодо пропозиції Каллас з воєнної допомоги Україні

Європейська рада закликала Раду ЄС пришвидшити роботу над ініціативою високої представниці Європейського Союзу з закордонних справ Каї Каллас щодо затвердження нового багатомільярдного пакету воєнної допомоги Україні від Євросоюзу.

Про це йдеться в документі щодо України, затвердженому Європейською радою 6 березня, який підтримали 26 держав ЄС (крім Угорщини), текст якого є в розпорядженні "Європейської правди".

У документі, який підписали усі лідери держав ЄС, крім прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, йдеться про те, що військова підтримка Україні має збільшуватися, зокрема, згідно з пропозицією високої представниці ЄС з закордонних справ.

"Європейська Рада проаналізувала роботу з надання військової підтримки Україні. На додаток до коштів, вже виділених Україні на цей рік, вона вітає готовність держав-членів терміново активізувати зусилля для задоволення нагальних військових і оборонних потреб України, зокрема, постачання систем протиповітряної оборони, боєприпасів і ракет, забезпечення необхідної підготовки та обладнання для українських бригад, а також інших потреб, які може мати Україна", – йдеться у тексті документу.

Європейська Рада, зокрема, "закликає Раду ЄС швидко просунути роботу над ініціативами, зокрема, Високого представника, з метою координації збільшення військової підтримки України з боку ЄС, включаючи компонент військових потреб в рамках ініціативи G7 ERA".

Як повідомлялося, ЄС обговорює виділення додаткового пакета військової допомоги Україні за ініціативою Каї Каллас, обсяг якого може зрости до 30 млрд євро.

Джерела наголошували, що допомога, найімовірніше, буде надана у вигляді об'єднаних внесків окремих країн-членів, а не офіційного пакета ЄС, зважаючи на опозицію з боку деяких країн – зокрема Угорщини.

Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс підтвердив повідомлення ЗМІ про плани оголосити європейський пакет військової допомоги Україні, про який спершу планували повідомити у третю річницю повномасштабного вторгнення Росії.

Також варто нагадати, що "Європейській правді" стало відомо про плани ЄС запропонувати Києву витратити на ЗСУ частку кредиту з доходів від росактивів.