ЗМІ: у Польщі могли знайти нові уламки ракети-носія Space X

У Польщі у лісі поблизу села Кшижкувко помітили об’єкт, які може бути уламком ракети-носія Falcon 9, що належить компанії Ілона Маска Space X.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Лісник, який виявив уламок, повідомив про це поліцію, а також зазначив, що об'єкт схожий на ті, що були знайдені раніше поблизу Познані та Ловіна.

Наразі об’єкт має перевірити спеціалізована команда, щоб з’ясувати, чи є він небезпечним.

Фото місцевої поліції

19 лютого над Польщею неконтрольовано увійшла в атмосферу частина ракети Falcon 9 R/B компанії SpaceX, що підтвердив Департамент космічної безпеки Польського космічного агентства.

Уламок ракети, вагою приблизно чотири тонни, належав до місії Starlink Group 11-4 компанії SpaceX, яка вилетіла з авіабази в Каліфорнії 1 лютого.

Після цього на території Польщі знайшли кілька фрагментів ракети, а в польській владі почався "пошук відповідальних" через те, що державні відомства не одразу отримали сповіщення від POLSA про падіння ракети.