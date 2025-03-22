ЗМІ: у Польщі могли знайти нові уламки ракети-носія Space X
Новини — Субота, 22 березня 2025, 16:40 —
У Польщі у лісі поблизу села Кшижкувко помітили об’єкт, які може бути уламком ракети-носія Falcon 9, що належить компанії Ілона Маска Space X.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.
Лісник, який виявив уламок, повідомив про це поліцію, а також зазначив, що об'єкт схожий на ті, що були знайдені раніше поблизу Познані та Ловіна.
Наразі об’єкт має перевірити спеціалізована команда, щоб з’ясувати, чи є він небезпечним.
19 лютого над Польщею неконтрольовано увійшла в атмосферу частина ракети Falcon 9 R/B компанії SpaceX, що підтвердив Департамент космічної безпеки Польського космічного агентства.
Уламок ракети, вагою приблизно чотири тонни, належав до місії Starlink Group 11-4 компанії SpaceX, яка вилетіла з авіабази в Каліфорнії 1 лютого.
Після цього на території Польщі знайшли кілька фрагментів ракети, а в польській владі почався "пошук відповідальних" через те, що державні відомства не одразу отримали сповіщення від POLSA про падіння ракети.