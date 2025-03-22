СМИ: в Польше могли найти новые обломки ракеты-носителя Space X
Новости — Суббота, 22 марта 2025, 16:40 —
В Польше в лесу вблизи села Кшижкувко заметили объект, которые может быть обломком ракеты-носителя Falcon 9, принадлежащей компании Илона Маска Space X.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.
Лесник, который обнаружил обломок, сообщил об этом в полицию, а также отметил, что объект похож на те, что были найдены ранее вблизи Познани и Ловина.
Сейчас объект должна проверить специализированная команда, чтобы выяснить, является ли он опасным.
19 февраля над Польшей неконтролируемо вошла в атмосферу часть ракеты Falcon 9 R/B компании SpaceX, что подтвердил Департамент космической безопасности Польского космического агентства.
Обломок ракеты весом около четырех тонн принадлежал миссии Starlink Group 11-4 компании SpaceX, которая вылетела с авиабазы в Калифорнии 1 февраля.
После этого на территории Польши нашли несколько фрагментов ракеты, а в польских властях начался "поиск ответственных " из-за того, что государственные ведомства не сразу получили извещение от POLSA о падении ракеты.