СМИ: в Польше могли найти новые обломки ракеты-носителя Space X

В Польше в лесу вблизи села Кшижкувко заметили объект, которые может быть обломком ракеты-носителя Falcon 9, принадлежащей компании Илона Маска Space X.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Лесник, который обнаружил обломок, сообщил об этом в полицию, а также отметил, что объект похож на те, что были найдены ранее вблизи Познани и Ловина.

Сейчас объект должна проверить специализированная команда, чтобы выяснить, является ли он опасным.

Фото местной полиции

19 февраля над Польшей неконтролируемо вошла в атмосферу часть ракеты Falcon 9 R/B компании SpaceX, что подтвердил Департамент космической безопасности Польского космического агентства.

Обломок ракеты весом около четырех тонн принадлежал миссии Starlink Group 11-4 компании SpaceX, которая вылетела с авиабазы в Калифорнии 1 февраля.

После этого на территории Польши нашли несколько фрагментов ракеты, а в польских властях начался "поиск ответственных " из-за того, что государственные ведомства не сразу получили извещение от POLSA о падении ракеты.