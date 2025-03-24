FT: Румунія і Болгарія бояться зміни ситуації в Чорному морі після переговорів РФ та США

Румунія та Болгарія стурбовані тим, що переговори між Росією і США в Саудівській Аравії можуть серйозно змінити ситуацію в акваторії Чорного моря на користь Росії.

Про це повідомила у понеділок, 24 березня, газета Financial Times з посиланням на проінформованих співрозмовників, пише "Європейська правда".

Газета зазначила, що "чорноморські держави Європи нервово спостерігають за мирними переговорами між США і Росією щодо України, які тривають сьогодні в Саудівській Аравії, побоюючись можливої угоди, яка відновить частину впливу Москви над спірними водами".

Зокрема, проінформовані посадовці Румунії та Болгарії повідомили газеті, що ці дві країни "остерігаються будь-яких значних змін статус-кво в Чорному морі в рамках будь-якої ширшої потенційної угоди між Росією і США", враховуючи, що це може "розширити оперативну зону російського флоту".

"Це наше сусідство, і ми не будемо довіряти росіянам, якщо їм буде дозволено більше свободи дій", – заявив один із посадовців.

Як відомо, у Саудівській Аравії почались перемовини американської та російської делегацій. Перед цим 23 березня в Ер-Ріяді провели обговорення американська та українська делегація.

В МЗС України розповідали, що на цій зустрічі мають "визначатися параметри тих пропозицій про різні режими припинення вогню, які є сьогодні на столі".

Перед обговоренням міністр оборони Рустем Умєров, що входив до української делегації, казав, що зустріч буде більшою мірою технічною і до української делегації входять експерти з енергетичних питань та військові з морської і повітряної компоненти.

За підсумками перемовин Умєров повідомив, що розмова з американською делегацією у Саудівській Аравії була "продуктивною і сфокусованою", не вдаючися у деталі.