FT: Румыния и Болгария боятся изменения ситуации в Черном море после переговоров РФ и США

Румыния и Болгария обеспокоены тем, что переговоры между Россией и США в Саудовской Аравии могут серьезно изменить ситуацию в акватории Черного моря в пользу России.

Об этом сообщила в понедельник, 24 марта, газета Financial Times со ссылкой на информированных собеседников, пишет "Европейская правда".

Газета отметила, что "черноморские государства Европы нервно наблюдают за мирными переговорами между США и Россией по Украине, которые продолжаются сегодня в Саудовской Аравии, опасаясь возможного соглашения, которое восстановит часть влияния Москвы над спорными водами".

В частности, проинформированные чиновники Румынии и Болгарии сообщили газете, что эти две страны "остерегаются любых значительных изменений статус-кво в Черном море в рамках любого более широкого потенциального соглашения между Россией и США", учитывая, что это может "расширить оперативную зону российского флота".

"Это наше соседство, и мы не будем доверять россиянам, если им будет разрешено больше свободы действий", – заявил один из чиновников.

Как известно, в Саудовской Аравии начались переговоры американской и российской делегаций. Перед этим 23 марта в Эр-Рияде провели обсуждение американская и украинская делегация.

В МИД Украины рассказывали, что на этой встрече должны "определяться параметры тех предложений о различных режимах прекращения огня, которые есть сегодня на столе".

Перед обсуждением министр обороны Рустем Умеров, входивший в украинскую делегацию, говорил, что встреча будет в большей степени технической и в украинскую делегацию входят эксперты по энергетическим вопросам и военные с морской и воздушной компоненты.

По итогам переговоров Умеров сообщил, что разговор с американской делегацией в Саудовской Аравии был "продуктивным и сфокусированным", не вдаваясь в детали.