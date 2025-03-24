"Продуктивна й сфокусована": Умєров розповів про результати розмови з США в Ер-Ріяді

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що розмова з американською делегацією у Саудівській Аравії була "продуктивною і сфокусованою", не вдаючися у деталі.

Як пише "Європейська правда", про це він написав у своєму X після зустрічі з американською делегацією в Ер-Ріяді.

У неділю близько 22:30 Рустем Умєров повідомив, що зустріч завершилася.

We have concluded our meeting with the American team.

The discussion was productive and focused – we addressed key points including energy.



President Volodymyr Zelenskyy’s goal is to secure a just and lasting peace for our country and our people – and, by extension, for all of… – Rustem Umerov (@rustem_umerov) March 23, 2025

"Дискусія була продуктивна й сфокусована. Ми обговорили ключові питання, у тому числі енергетику", – зазначив він.

Перед зустріччю Умєров повідомляв, що вона буде більшою мірою технічною і до української делегації входять експерти з енергетичних питань та військові з морської і повітряної компоненти.

В МЗС України раніше розповіли, що на цій зустрічі мають "визначатися параметри тих пропозицій про різні режими припинення вогню, які є сьогодні на столі".

Спецпредставник президента США Стів Віткофф перед очікуваними перемовинами України і США у Саудівській Аравії вчергове сказав, що вірить у налаштованість правителя РФ на мир та не бачить російської загрози для решти Європи.