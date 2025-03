"Продуктивна й сфокусована": Умєров розповів про результати розмови з США в Ер-Ріяді

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що розмова з американською делегацією у Саудівській Аравії була "продуктивною і сфокусованою", не вдаючися у деталі.

Як пише "Європейська правда", про це він написав у своєму X після зустрічі з американською делегацією в Ер-Ріяді.

У неділю близько 22:30 Рустем Умєров повідомив, що зустріч завершилася.

We have concluded our meeting with the American team.

The discussion was productive and focused – we addressed key points including energy.



President Volodymyr Zelenskyy’s goal is to secure a just and lasting peace for our country and our people – and, by extension, for all of…