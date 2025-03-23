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У Саудівській Аравії почались переговори делегацій України і США

Новини — Неділя, 23 березня 2025, 17:50 — Марія Ємець

У Саудівскій Аравії почалися анонсовані перемовини української та американської делегацій.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров. 

Приблизно о пів на шосту у неділю 23 березня Умєров написав, що українсько-американські переговори в Ер-Ріяді розпочалися.

 "Ми реалізовуємо завдання президента України – наблизити справедливий мир та зміцнити безпеку. Порядок денний включає пропозиції щодо захисту енергетичної та іншої критичної інфраструктури", – зазначив Рустем Умєров.

"Сьогодні ми пропрацюємо низку складних технічних питань. Наша делегація включає експертів з енергетичних питань та представників військових з морської і повітряної компоненти", – деталізував міністр оборони. 

В МЗС України раніше розповіли, що на цій зустрічі мають "визначатися параметри тих пропозицій про різні режими припинення вогню, які є сьогодні на столі".

Спецпредставник президента США Стів Віткофф перед очікуваними перемовинами України і США у Саудівській Аравії вчергове сказав, що вірить у налаштованість правителя РФ на мир та не бачить російської загрози для решти Європи. 

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