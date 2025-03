У Саудівській Аравії почались переговори делегацій України і США

У Саудівскій Аравії почалися анонсовані перемовини української та американської делегацій.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

Приблизно о пів на шосту у неділю 23 березня Умєров написав, що українсько-американські переговори в Ер-Ріяді розпочалися.

We’ve started the meeting with the American team in Riyadh. We are implementing the President of Ukraine’s directive to bring a just peace closer and to strengthen security. The agenda includes proposals to protect energy facilities and critical infrastructure. Today, we’re…