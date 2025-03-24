ЗМІ: у Саудівській Аравії почалася зустріч делегацій США та Росії

У Саудівській Аравії почались перемовини американської та російської делегацій – наступного дня після "технічних" перемовин делегації США з українською.

Як пише "Європейська правда", інформацію про це опублікував телеканал Al Arabiya, звідки її поширило російське РИА Новости, доповнивши деталями.

Зустріч, як повідомляють, проходить у закритому форматі на території розкішного готелю Ritz-Carlton.

Росію на ній представляють очільник міжнародного комітету Ради Федерації Григорій Карасін і радник директора ФСБ Сергєй Бєсєда.

Перед цим 23 березня в Ер-Ріяді провели обговорення американська та українська делегація.

В МЗС України розповідали, що на цій зустрічі мають "визначатися параметри тих пропозицій про різні режими припинення вогню, які є сьогодні на столі".

Перед обговоренням міністр оборони Рустем Умєров, що входив до української делегації, казав, що зустріч буде більшою мірою технічною і до української делегації входять експерти з енергетичних питань та військові з морської і повітряної компоненти.

За підсумками перемовин Умєров повідомив, що розмова з американською делегацією у Саудівській Аравії була "продуктивною і сфокусованою", не вдаючися у деталі.

Спецпредставник президента США Стів Віткофф перед очікуваними перемовинами України і США у Саудівській Аравії вкотре сказав, що вірить у налаштованість правителя РФ на мир та не бачить російської загрози для решти Європи.