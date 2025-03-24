"Президент" Грузії відкликає позов попередниці з вимогою скасувати закон про "іноагентів"

Призначений владою "президент" Грузії, легітимність якого не визнає опозиція, Михеїл Кавелашвілі вирішив відмовитися від позову, поданого його попередницею на посаді Саломе Зурабішвілі, яка вимагала скасувати скандальний закон про "іноагентів".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Ехо Кавказу".

У пресслужбі Кавелашвілі зазначили, що Закон Грузії "Про прозорість іноземного впливу" заснований на принципах прозорості та підзвітності, що сприяє захисту головного принципу державності Грузії – національного суверенітету країни та її стабільному розвитку.

Закон спрямований на максимально повне інформування суспільства про походження фінансування організацій, що представляють інтереси іноземних сил, зазначається в заяві.

"Відповідно, президент Грузії Михеїл Кавелашвілі ухвалив рішення відмовитися від конституційного позову", – йдеться в повідомленні пресслужби Кавелашвілі.

Крім Саломе Зурабішвілі, позови до Конституційного суду подали опозиційні депутати, а також представники НУО та ЗМІ. Однак у жовтні 2024 року суд не призупинив дію закону про "іноагентів" і має приступити до розгляду позовів по суті.

Парламент Грузії в третьому, остаточному читанні затвердив закон про "іноагентів" ("Про прозорість іноземного впливу") 14 травня 2024 року, а 28 травня подолав вето президента, накладене на спірний документ. Закон частково набув чинності 3 червня, коли його підписав спікер парламенту Шалва Папуашвілі, а повністю – з 1 серпня минулого року.

Нещодавно у парламенті Грузії, де немає опозиції, ухвалили новий пакет репресивних законів, що розширюють можливості для покарання за участь у протестах і критику влади.

Також анонсували законопроєкт з додатковими правилами щодо діяльності ЗМІ.

Прем’єр Грузії вважає, що пом'якшення закону про "іноагентів" – що спричинив першу хвилю протестів – більше не актуальне.