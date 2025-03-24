"Президент" Грузии отзывает иск предшественницы с требованием отменить закон об "иноагентах"

Назначенный властями "президент" Грузии, легитимность которого не признает оппозиция, Михеил Кавелашвили решил отказаться от иска, поданного его предшественницей на посту Саломе Зурабишвили, которая требовала отменить скандальный закон об "иноагентах".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Эхо Кавказа".

В пресс-службе Кавелашвили отметили, что Закон Грузии "О прозрачности иностранного влияния" основан на принципах прозрачности и подотчетности, что способствует защите главного принципа государственности Грузии – национального суверенитета страны и ее стабильному развитию.

Закон направлен на максимально полное информирование общества о происхождении финансирования организаций, представляющих интересы иностранных сил, отмечается в заявлении.

"Соответственно, президент Грузии Михеил Кавелашвили принял решение отказаться от конституционного иска", – говорится в сообщении пресс-службы Кавелашвили.

Кроме Саломе Зурабишвили, иски в Конституционный суд подали оппозиционные депутаты, а также представители НПО и СМИ. Однако в октябре 2024 года суд не приостановил действие закона об "иноагентах" и должен приступить к рассмотрению исков по существу.

Парламент Грузии в третьем, окончательном чтении утвердил закон об "иноагентах" ("О прозрачности иностранного влияния") 14 мая 2024 года, а 28 мая преодолел вето президента, наложенное на спорный документ. Закон частично вступил в силу 3 июня, когда его подписал спикер парламента Шалва Папуашвили, а полностью – с 1 августа прошлого года.

Недавно в парламенте Грузии, где нет оппозиции, приняли новый пакет репрессивных законов, расширяющих возможности для наказания за участие в протестах и критику власти.

Также анонсировали законопроект с дополнительными правилами относительно деятельности СМИ.

Премьер Грузии считает, что смягчение закона об "иноагентах" – вызвавшего первую волну протестов – больше не актуально.