Німецькі ультраправі скаржаться на ігнор в парламенті: якби висунули Ісуса, і його б не обрали

Керівник парламентської групи "Альтернативи для Німеччини" в Бундестазі Бернд Бауманн поскаржився, що інші партії маргіналізують "АдН" у парламенті.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Phoenix.

"Альтернатива для Німеччини" є найбільшою опозиційною партією у нижній палаті німецького парламенту і другою найбільшою політичною силою. Однак Бауманн поскаржився, що такі партії, як ХДС/ХСС, СДПН та інші маргіналізують "АдН", наприклад, на виборах віцепрезидента Бундестагу.

Також члену "Альтернативи для Німеччини" Александру Гауланду не дісталась почесна місія виступити з промовою як найстаршому члену парламенту, хоча він найстарший за віком. Натомість з промовою виступив представник Лівої партії Грегор Гізі, який є найдовготривалішим депутатом Бундестагу.

"Ми могли б висунути Ісуса Христа і Махатму Ганді, і вони не були б обрані (на посади в Бундестазі. – Ред.)", – поскаржився Бауманн, додавши, що у парламенті діє політична стратегія з ізоляції ультраправих.

Журналіст, що інтерв’ював політика, натомість відповів, що мусить стати на захист Ісуса Христа, оскільки "той гарантовано не був би членом партії "АдН".

Німецький Бундестаг нового скликання, обраний на дострокових виборах у лютому, 25 березня зібрався на установче засідання.

"АдН" та Ліві разом мають третину місць у новому скликанні Бундестагу, чого достатньо для блокування ключових рішень.

Напередодні стало відомо, що "Альтернатива для Німеччини" здобула рекордно високий рейтинг у своїй історії.

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