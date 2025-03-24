Ультраправі наростили рекордно високий рейтинг в Німеччині

Ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" здобула рекордно високий рейтинг у своїй історії.

Як пише "Європейська правда", про це свідчить опитування INSA для видання Bild.

Опитування, яке провели онлайн серед 2004 респондентів протягом 21-24 березня, показало, що консервативний блок ХДС/ХСС на чолі з Фрідріхом Мерцом все ще лідирує з 27% підтримки населення. Але його рівень популярності упав на 2 відсоткові пункти в порівнянні з опитуванням 17 березня.

Водночас, проросійська "Альтернатива для Німеччини" – на другому місці з рекордно високою підтримкою 23,5% (зростання на півтора відсоткових пункти у порівнянні з минулим тижнем).

Згідно з опитуванням Insa, на третьому місці перебуває Соціал-демократична партія Німеччини (14,5%), яка зараз веде переговори з ХДС/ХСС про формування коаліції. На четвертому і п’ятому місцях – "Зелені" (12%) та "Ліві" (10,5%).

Нагадаємо, за підсумками виборів 23 лютого ХДС/ХСС набрав 28,5% голосів виборців, а "Альтернатива для Німеччини" – 20,8%.

Також опитування свідчать, що навіть після виборів до Бундестагу, де переміг ХДС/ХСС, більшість німців не ставляться прихильно до можливого канцлерства Фрідріха Мерца.

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