Немецкие ультраправые жалуются на игнор в парламенте: если бы выдвинули Иисуса, и его бы не избрали

Руководитель парламентской группы "Альтернативы для Германии" в Бундестаге Бернд Бауманн пожаловался, что другие партии маргинализируют "АдГ" в парламенте.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Phoenix.

"Альтернатива для Германии" является крупнейшей оппозиционной партией в нижней палате немецкого парламента и второй крупнейшей политической силой. Однако Бауманн пожаловался, что такие партии, как ХДС/ХСС, СДПГ и другие маргинализируют "АдГ", например, на выборах вице-президента Бундестага.

Также члену "Альтернативы для Германии" Александру Гауланду не досталась почетная миссия выступить с речью как самому старшему члену парламента, хотя он самый старший по возрасту. Зато с речью выступил представитель Левой партии Грегор Гизи, который является самым долговременным депутатом Бундестага.

"Мы могли бы выдвинуть Иисуса Христа и Махатму Ганди, и они не были бы избраны (на должности в Бундестаге. – Ред.)", – пожаловался Бауманн, добавив, что в парламенте действует политическая стратегия по изоляции ультраправых.

Журналист, интервьюировавший политика, взамен ответил, что должен встать на защиту Иисуса Христа, поскольку "тот гарантированно не был бы членом партии „АдГ".

Немецкий Бундестаг нового созыва, избранный на досрочных выборах в феврале, 25 марта собрался на учредительное заседание.

"АдГ" и Левые вместе имеют треть мест в новом созыве Бундестага, чего достаточно для блокирования ключевых решений.

Накануне стало известно, что "Альтернатива для Германии" получила рекордно высокий рейтинг в своей истории.

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