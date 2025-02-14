У Румунії відповіли Венсу, який критикує перенесення президентських виборів

Румунський премʼєр-міністр Марчел Чолаку відреагував на заяви віцепрезидента США Джей Ді Венса, який розкритикував перенесення в Румунії президентських виборів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Чолаку написав у X (Twitter).

Румунський премʼєр запевнив, що його країна залишається "захисником демократичних цінностей, які Європа поділяє зі США".

"Усі органи влади Румунії зобов'язуються організовувати вільні та чесні вибори, розширюючи права і можливості громадян та гарантуючи свободу голосу", – додав він.

У промові на Мюнхенській безпековій конференції Венс розкритикував скасування виборів президента Румунії через російське втручання.

"Ви можете вважати, що йдеться про російське втручання через соцмережі… Але якщо ваша демократія може бути зруйнована рекламою у соцмережах на кілька тисяч доларів – то, може, ця демократія не була аж такою сильною?" –заявив він.

Нагадаємо, на початку грудня 2024 року Конституційний суд Румунії ухвалив безпрецедентне рішення перезапустити проведення президентських виборів через скандал довкола кампанії Келіна Джорджеску.

Джорджеску – антизахідного кандидата, який несподівано переміг у першому турі виборів президента Румунії, – повʼязали з кампанією іноземного втручання через TikTok.

Зазначимо, що Джорджеску домагався призупинення рішення Конституційного суду Румунії про скасування виборів, але Європейський суд з прав людини відхилив його скаргу.

Перший тур повторних президентських виборів у Румунії відбудеться 4 травня, а другий – 18 травня.

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