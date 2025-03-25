США отложили безвиз для граждан Румынии

Соединенные Штаты отложили включение Румынии в свою программу безвизового режима.

Об этом сообщило во вторник Министерство внутренней безопасности США, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Согласно сообщению на сайте программы, правительство США продолжает рассматривать соответствие страны "строгим требованиям безопасности", не предоставляя никакой информации о том, когда пауза может быть отменена.

Румыния должна была присоединиться к программе безвизовых поездок США в конце марта – об этом объявила администрация Байдена в январе. Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что он "убежден", что решение Вашингтона является "чисто технической мерой" в рамках переоценки США рисков для безопасности.

"Мы воспользуемся этой – надеемся, непродолжительной – задержкой, чтобы поработать с нашими американскими партнерами для выяснения всех вопросов, вызывающих беспокойство правительства США", – заявил Чолаку.

Включение Румынии в программу безвизового режима США произошло на фоне предвыборных потрясений в стране. После того, как ультраправый кандидат в президенты Келин Джорджеску победил в первом туре президентских выборов, результаты были аннулированы в декабре из-за вероятных манипуляций со стороны России во время избирательной кампании.

Решение об аннулировании выборов резко раскритиковали высокопоставленные чиновники новой администрации президента США Дональда Трампа, в частности вице-президент Джей Ди Венса и советник президента Илон Маск.

В ответ на критику румынский премьер Чолаку заверил, что его страна остается "защитником демократических ценностей, которые Европа разделяет с США".