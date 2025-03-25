Україна та США проведуть нові зустрічі "найближчим часом" – Зеленський

Президент Володимир Зеленський анонсував наступні раунди зустрічей між українською та американською делегаціями стосовно припинення війни Росії проти України.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами 25 березня, повідомляє "Європейська правда".

Відповідаючи на питання, чи призначені наступні раунди переговорів України та США, Зеленський відповів: "Домовилися, що будуть. Найближчим часом".

Нагадаємо, представники України та США провели зустрічі в Ер-Ріяді 23 і 25 березня – до та після зустрічі американської та російської делегації.

Нагадаємо, за підсумками переговорів у Саудівській Аравії делегації США, України та Росії 25 березня домовились працювати над перемирʼям у Чорному морі та забороною ударів по енергетичній інфраструктурі.

Утім, глава Міноборони України Рустем Умєров повідомив, що для впровадження цих домовленостей потрібні додаткові технічні консультації.

Тим часом Росія висунула низку вимог для погодження на припинення вогню в Чорному морі, повʼязаних із послабленням санкцій.