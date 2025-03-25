Президент Владимир Зеленский анонсировал следующие раунды встреч между украинской и американской делегациями о прекращении войны России против Украины.

Об этом он сказал во время общения с журналистами 25 марта, сообщает "Европейская правда".

Отвечая на вопрос, назначены ли следующие раунды переговоров Украины и США, Зеленский ответил: "Договорились, что будут. В ближайшее время".

Напомним, представители Украины и США провели встречи в Эр-Рияде 23 и 25 марта – до и после встречи американской и российской делегации.

Напомним, по итогам переговоров в Саудовской Аравии делегации США, Украины и России 25 марта договорились работать над перемирием в Черном море и запретом ударов по энергетической инфраструктуре.

Впрочем, глава Минобороны Украины Рустем Умеров сообщил, что для внедрения этих договоренностей нужны дополнительные технические консультации.

Тем временем Россия выдвинула ряд требований для согласования на прекращение огня в Черном море, связанных с ослаблением санкций.