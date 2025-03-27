СМИ: США приостановили финансовые взносы в ВТО

Соединенные Штаты приостановили свою уплату финансовых взносов во Всемирную торговую организацию.

Об этом сообщили Reuters три источника, знакомые с ходом событий, пишет "Европейская правда".

Администрация Трампа отворачивается от глобальных институтов, которые, по ее мнению, противоречат экономической политике "Америка превыше всего". Она планирует выйти из некоторых организаций, таких как Всемирная организация здравоохранения, и сократила взносы в другие организации в рамках широкого пересмотра федеральных расходов. Также СМИ сообщают о намерениях пересмотреть политику США в отношении НАТО.

Делегат США заявил 4 марта на заседании ВТО по вопросам бюджета, что выплаты в бюджеты на 2024 и 2025 годы приостановлены в ожидании пересмотра взносов в международные организации. Он отметил, что проинформирует ВТО о результатах в неопределенный срок, сообщили два источника, которые непосредственно знают о встрече.

Третий источник подтвердил эту информацию и сообщил, что ВТО разрабатывает "план Б" на случай длительной паузы в финансировании, не уточняя деталей.

Все три источника попросили о конфиденциальности, поскольку бюджетное заседание было закрытым, а пауза в финансировании США не была официально объявлена.

Ранее стало известно, что администрация Трампа возобновила финансирование "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" и Фонда открытых технологий после того, как эти организации подали иски в суд.