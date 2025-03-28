Зеленський розповів, хто може стежити за "перемирʼям" у Чорному морі

За припиненням вогню у Чорному морі, на яке Україна та Росія погодились на переговорах зі США, можуть стежити зокрема представники чорноморських країн.

Про це сказав президент Володимир Зеленський на брифінгу для журналістів у пʼятницю, передає "Європейська правда".

Зеленський заявив, що для режиму припинення вогню в Чорному морі необхідне стеження за його дотриманням, бо "без моніторингу нема що сказати".

Він сказав, що на переговорах у Саудівській Аравії порушувалось і питання того, хто саме відповідатиме за моніторинг, і назвав Туреччину як приклад держави, яка може це робити.

"Моніторити це ("перемирʼя" в Чорному морі. – Ред.) можуть США, можуть британці, можуть французи", – перелічив Зеленський.

"А ще можуть країни Чорноморського узбережжя – і румуни, і болгари, це для нас абсолютно зрозуміло, тому що вони знають свій регіон і займались коаліцією розмінування Чорного моря", – додав глава держави.

Напередодні Болгарія запропонувала створити в себе багатонаціональний центр для забезпечення безпеки судноплавства в західній частині Чорного моря.

Нагадаємо, за підсумками переговорів у Саудівській Аравії 23-25 березня США, Росія та Україна домовились про "убезпечення судноплавства, виключити застосування сили і запобігти використанню комерційних суден у військових цілях у Чорному морі".

Однак після цього Росія викотила список вимог, серед яких – послаблення низки санкцій проти сільськогосподарського сектору. У США сказали, що вивчать ці вимоги, тоді як у Європі послаблення санкцій відкинули.

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