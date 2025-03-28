Зеленский рассказал, кто может следить за "перемирием" в Черном море

За прекращением огня в Черном море, на которое Украина и Россия согласились на переговорах с США, могут следить в частности представители черноморских стран.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский на брифинге для журналистов в пятницу, передает "Европейская правда".

Зеленский заявил, что для режима прекращения огня в Черном море необходимо слежение за его соблюдением, потому что "без мониторинга нечего сказать".

Он сказал, что на переговорах в Саудовской Аравии поднимался и вопрос того, кто именно будет отвечать за мониторинг, и назвал Турцию как пример государства, которое может это делать.

"Мониторить это ("перемирие" в Черном море. – Ред.) могут США, могут британцы, могут французы", – перечислил Зеленский.

"А еще могут страны Черноморского побережья – и румыны, и болгары, это для нас абсолютно понятно, потому что они знают свой регион и занимались коалицией разминирования Черного моря", – добавил глава государства.

Накануне Болгария предложила создать у себя многонациональный центр для обеспечения безопасности судоходства в западной части Черного моря.

Напомним, по итогам переговоров в Саудовской Аравии 23-25 марта США, Россия и Украина договорились о "обеспечении безопасности судоходства, исключить применение силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море".

Однако после этого Россия выкатила список требований, среди которых – ослабление ряда санкций против сельскохозяйственного сектора. В США сказали, что изучат эти требования, тогда как в Европе ослабление санкций отвергли.

Читайте также: Два перемирия в пользу России. Объясняем детали и проблемы "мирных переговоров" в Эр-Рияде